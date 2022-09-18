Петербургская пенсионерка отдала мошенникам почти 1,7 млн рублей

Пенсионерка поверила мошенникам и отдала им все деньги. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доверчивая петербургская пенсионерка лишилась огромной суммы денег. Женщина попалась на удочку мошенников, представившихся полицейскими и сотрудниками Центробанка. Потерпевшую убедили, что ее сбережения надо защитить. А для этого - перевести на указанные счета. Уже потом женщина поняла, что ее обманули. И пошла в настоящую полицию.

- Пенсионерка рассказала, что в период с 10 утра 16 сентября до середины дня 17 сентября ей неоднократно поступали звонки на домашний телефон от неизвестных, которые убеждали, что ее сбережения находятся в опасности, - пишет «Мойка 78».

Всего злодеям удалось выманить у 74-летней петербурженки 1 миллион 697 тысяч рублей.

Мошенников ищет полиция, но шансы вернуть деньги очень невелики.