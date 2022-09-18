Необычные водоросли в Лемболовском озере напугали жителей Ленобласти

Это - водоросли, а не загрязнение. Фото: пресс-служба Администрации ЛО.

В администрации Ленинградской области успокоили жителей региона, которые в соцсетях начали переживать за судьбу Лемболовского озера. По слова обеспокоенных людей, в водоем кто-то вылил масляную краску. Но все оказалось куда проще.

- В Лемболовском озере - водоросли, а не краска, - сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам специалистов, необычный вид водоросли приобретают в ходе своего естественного процесса подготовки к зиме. Именно он вызвал вопросы отдыхавших на берегу водоема.

Но для успокоения граждан и на всякий случай, специалистами взяты пробы воды и субстанции для проверке в химико-радиометрической лаборатории.