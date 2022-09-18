Старые «Жигули» сгорели на набережной Фонтанки

Горевшую "семерку" тушили в центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Огненное происшествие разбавило спокойствие воскресного вечера в самом центре Петербурга. Ближе к 18:00 на набережной Фонтанки был замечен дым, а потом завыли сирены пожарных машин. Все из-за горевших на улице старых «Жигулей».

- 18 сентября в 18:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, набережная. Фонтанка, у дома 78. В автомобиле ВАЗ-2107 сгорели сгораемые части, - лаконично сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место спасатели быстро справились с огнем и через 17 минут после вызова уже отчитались о ликвидации возгорания. Но спасти машину, увы, не удалось. Огонь уничтожил легковушку в считанные мгновения.

По предварительным данным, никто из людей в ЧП не пострадал. На место происшествия выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.