Пулковское шоссе снова «встало колом» из-за дорожных работ

На Пулковском и Московском шоссе собрались пробки в сторону города. Фото: Яндекс.Карты.

Пулковское шоссе снова превратилось в красную зону. Вечером воскресенья проблемным оказалось направление в сторону Петербурга. Дачники после выходных поехали домой в город и уперлись в закрытые из-за дорожных работ полосы.

- Пулковское шоссе в город стоит. Дорожные работы левый ряд, средний ряд, - пишут раздраженные водители в соцсетях. - В три часа дня эта пробень начиналась еще на спуске у Пулковской обсерватории.

Пробка растянулась на 2,5 километра. Нервы у дачников на пределе. А пользователи соцсетей шутят, что все произошло из-за...кабачков: «Если кабачки не вывезти - они уничтожат дачу»; «Если кабачки не вывезти, они перейдут на темную сторону Силы и уничтожат орден Джедаев».

Альтернативные пути в город также стоят. На Московском шоссе идет вездесущий дородный ремонт, а Витебский проспект традиционно тормозит в районе Шушар.