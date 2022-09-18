Петербургский СКА выиграл восьмую подряд встречу и возглавил турнирную таблицу КХЛ

СКА порадовал фанатов, обыграв "Северсталь". Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский хоккейный клуб СКА стал единоличным лидером КХЛ. После восьми матчей армейцы набрали 16 очков. Это на три больше, чем у ближайшего преследователя, «Автомобилиста» из Екатеринбурга. А сегодняшним соперником СКА была череповецкая «Северсталь».

- СКА вернулся с выезда и вновь сыграл с «Северсталью», на этот раз уже в Ледовом. В Череповце в начале недели армейцы обыграли соперника со счетом 1:4, - сообщает пресс-служба красно-синих.

Но домашний матч прошел гораздо упорнее. Уже в первом периоде СКА пропустил, гол у гостей забил Тимашов. Отыграться армейцам удалось лишь в третьей 20-минутке. Отличился Камалов.

Основные 60 минут так и закончились. Игра перешла в овертайм. А затем и в серию буллитов. Здесь удачливее оказались петербуржцы. На шестом броске они смогли вырваться вперед при промахе гостей.

2:1 и восьмая подряд победа СКА на старте регулярного чемпионата КХЛ.