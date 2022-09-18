Из-за падения пассажира на рельсы закрывали две станции метро на красной линии

Две станции метро закрывались для пассажиров из-за падения человека на пути. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Две станции красной линии петербургского метрополитена закрывались на выход для пассажиров из-за падения человека на пути. Инцидент произошел на станции "Гражданский проспект".

- В 22:07 остановлено движение поездов на участке от станции "Гражданский Проспект" до станции "Девяткино". Движение осуществляется на участке от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Академическая", -сообщала пресс-служба метрополитена.

На устранение последствий ЧП и извлечение пассажира с путей потребовалось около 20 минут. В 22:33 станции вернулись к обычному режиму, график движения составов был восстановлен.

По предварительным данным, упавшим на рельсы пассажиром оказалась женщина. ее состояние уточняется.