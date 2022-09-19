Пассажир упал на рельсы на станции метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Женщина пострадала при падении на рельсы в метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны подробности воскресного происшествия на красной линии петербургского метрополитена. Вечером, в 22:07, на станции «Гражданский проспект» на рельсы упал пассажир. Движение поездов до «Девяткино» было остановлено.

- Движение осуществляется на участке от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Академическая», - сообщала пресс-служба подземки.

Станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» были закрыты для пассажиров, им советовали пользоваться наземным транспортом.

На место ЧП прибыли спасатели метрополитена. Вместе с сотрудниками подземки они извлекли пострадавшего. По предварительным данным, им оказалась женщина средних лет. Она получила различные травмы и была госпитализирована. Тяжесть состояния уточняется.

В 22:33 все станции были снова открыты и метрополитен вернулся к обычной работе.