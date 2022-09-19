Туман накрыл Петербург утром в понедельник

Утром понедельника Петербург окутал туман. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утро понедельника в Петербурге было сырым и туманным. Белая пелена окутала весь город, снижая видимость на дорогах. Но заметнее всего это было в пригородах и на областных трассах. Водителей о возможной опасности предупредили и в МЧС.

- В Петербурге ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - сообщала пресс-служба городского управления ведомства.

Но днем туман рассеется. Синоптики обещают дожди, преимущественно во второй половине дня. Причем осадки могут быть сильными. Ветер станет резким, до скорости 18 метров в секунду.

Дневная температура составит +10...+12 градусов. Давление низкое - 744 мм ртутного столба, и продолжит падать.