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Общество19 сентября 2022 5:30

Циклон принесет сильные дожди и ветер в Петербург 19 сентября

Но уже завтра стихия ослабнет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сильный дождь обещают во второй половине понедельника.

Сильный дождь обещают во второй половине понедельника.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Циклон, названный немецкими метеорологами Райли (Reili), принесет сильные дожди и ветер в Петербург уже в наступивший понедельник. Согласно прогнозу, удар стихии обрушится на город во второй половине дня.

- Циклон закроет небо плотными облаками. После полудня ожидаются порывистый ветер и дожди, которые местами будут сильными, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем воздух в Петербурге прогреется до +12 градусов, по Ленобласти будет от +10 до +15. Атмосферное давление пойдет вниз и составит 744 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Но уже во вторник интенсивность осадков снизится, дожди станут небольшими. Однако все еще будет прохладно. Возвращение температуры в +15 градусов, модно ждать со среды.