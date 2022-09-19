«Форд» за полтора миллиона сгорел на Уральской улице

Кроссовер "Форд" сгорел в Василеостровском районе. Фото: "Мегаполис"

Вой пожарных сирен разбудил утром понедельника жителей Уральской улицы. Причиной стал автомобиль, горевший на парковке у дома на углу с улицей Одоевского. Пламя охватило моторный отсек иномарки.

- 19 сентября в 08:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, улица Уральская, дом 6. В автомобиле «Форд» сгорели сгораемые части, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Судя по кадрам, которые в соцсетях публикуют местные жители, сгорела все же не вся машина, а только ее передняя часть. Прибывшие на вызов спасатели успели потужить пламя и салон иномарки остался цел.

Отметим, что новых таких машин уже не купить, а подержанных в хорошем состоянии кроссовер «Форд Куда» стоит от полутора миллионов рублей.