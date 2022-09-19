Памятные доски Людмиле Вербицкой и Анатолию Рахлину установят в Петербурге

Мемориальная доска в память о Людмиле Вербицкой появится на фасаде СПбГУ. Фото: Илья СМИРНОВ

Мемориальные доски установят в Петербурге в память о выдающихся жителях города. Среди них - историк, лингвист, основателю советской школы майянистики Юрий Кнорозов. Инициатором установки выступил Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого.

- 19 ноября исполнится 100 лет со дня рождения историка Юрия Кнорозова. Важно, чтобы нынешнее поколение чтило память о выдающейся личности ученого, его значимых открытиях и вкладе в науку, - отметил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Кроме того, одобрена инициатива СПбГУ об установки памятной таблички в честь почетного президента вуза Людмиле Вербицкой, умершей два года назад. Также на фасадах корпусов СПбГУ появятся мемориальные доски декану юридического факультета ЛГУ Николаю Алексееву и историку Владимиру Мавродину.

Также будет увековечена память заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, хирурга, одного из основателей трансфузиологии в СССР Эрика Гессе, Героя России, подводника-гидронавта Дениса Опарина и начальника трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома во время блокады Ленинграда, автора книги «Фронтовой трамвай» Михаила Сороки.