Девять обезьян прилетели в Петербург из Краснодара

Девять макак прилетели в Петербург с Юга. Фото: СЗМУ Россельхознадзора.

Девять макак прилетели в Петербург из Краснодарского края. Животные, которые следуют получателю в Ленинградскую область, согласно правилам были обследованы ветеринарами. Контроль обезьяны проходили в Пулково.

- Инспектор в ходе ветеринарного осмотра убедился, что животные здоровы и хорошо перенесли полет, - сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Поскольку у всех приматов семейства мартышковых оказались в порядке и документы, то их беспрепятственно выпустили. Точнее, отдали перевозчику ля доставки получателю.

В ведомстве уточняют, что с начала года через грузовой терминал аэропорта Пулково прошли 18 обезьян: 13 макак-резус, по две игрунки и красноухих тамарина, а также один эдипов тамарин.