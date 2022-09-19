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Происшествия19 сентября 2022 7:40

Драгоценности и киот от иконы на 1,7 миллиона рублей украли из квартиры жительницы Петербурга

Преступление произошло в Невском районе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ценностей на 1,7 миллиона рублей унесли из квартиры на Искровском проспекте.

Ценностей на 1,7 миллиона рублей унесли из квартиры на Искровском проспекте.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Невского района расследует крупную квартирную кражу, произошедшую в доме на Искровском проспекте. Вернувшаяся домой хозяйка обнаружила, что из дома пропали драгоценности и старинное обрамление для иконы (киот) XIX века.

- Вор проник в квартиру, расположенную на пятом этаже, и похитил оттуда позолоченные часы, ювелирные украшения, серебряные гребень и ложки, деревянный киот от иконы века, - пишет «Мойка 78».

Забрал злоумышленник и наличные деньги. Общий ущерб хозяйка квартиры оценила в 1,7 миллиона рублей.

Прибывшие на место эксперты установили, что окно и дверь не повреждены. При этом, по словам хозяйки, ее обокрали еще неделю назад.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства кражи устанавливаются.