Драгоценности и киот от иконы на 1,7 миллиона рублей украли из квартиры жительницы Петербурга

Ценностей на 1,7 миллиона рублей унесли из квартиры на Искровском проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Невского района расследует крупную квартирную кражу, произошедшую в доме на Искровском проспекте. Вернувшаяся домой хозяйка обнаружила, что из дома пропали драгоценности и старинное обрамление для иконы (киот) XIX века.

- Вор проник в квартиру, расположенную на пятом этаже, и похитил оттуда позолоченные часы, ювелирные украшения, серебряные гребень и ложки, деревянный киот от иконы века, - пишет «Мойка 78».

Забрал злоумышленник и наличные деньги. Общий ущерб хозяйка квартиры оценила в 1,7 миллиона рублей.

Прибывшие на место эксперты установили, что окно и дверь не повреждены. При этом, по словам хозяйки, ее обокрали еще неделю назад.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства кражи устанавливаются.