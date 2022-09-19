Останки красноармейца с ножиком и ложкой нашли под Лодейным Полем

Под Лодейным Полем перезахоронят останки молодого красноармейца. Фото: vk.com/id189607870

Останки красноармейца перезахоронят на воинском мемориале под Лодейным Полем. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на главу поискового отряда «Переправа» Дмитрия Рыполова. Павшего бойца обнаружили еще в прошлом году, при себе у него был перочинный ножик, ложка и солдатский ремень. Сохранились и некоторые обрывки шинели. Теперь его похоронят с почестями.

- Останки защитника Родины бережно подняли и осмотрели. Установлено, что это был рядовой, его возраст около 30 лет, - пишет издание.

Добавим, что красноармейца перезахоронят 29 сентября на братском мемориале павших воинов в поселке Свирьстрой. Тем временем поисковики и ученые продолжат очищать вещи солдата, чтобы найти хоть какую-то зацепку насчет его имени и биографии.