Крупный застройщик вложит 1,7 млрд рублей в создание форелевого хозяйства на Ладожском озере

На Ладожском озере построят форелевое хозяйство. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крупный петербургский застройщик вложится в создание форелевого хозяйства на Ладожском озере. Владелец девелоперской компании Formula City Юрий Грудин намерен вложится в проект стоимостью 1,7 миллиарда рублей.

- Инвестор намерен построить в Приозерском районе Ленобласти стоимостью ферму по выращиванию форели. Мощность проекта — 5 тысяч тонн рыбы в год, - пишет «Коммерсант».

Это составляет около 40 процентов от всего объема рыбного рынка северо-западной части России.

На запланированные объемы предприятие должно выйти в течение трех-четырех лет. Параллельно инвестор планирует построить и цех рыбообработки для производства продукции под собственной торговой маркой.