Сын экс-губернатора Петербурга займется косметическим бизнесом

Компания сына экс-губернатора займется косметическим бизнесом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сын бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Алексей займется производством и продажей косметических и парфюмерных товаров. Согласно данным базы СПАРК, он стал соучредителем ООО «Дружба», основной деятельностью которого значится косметический бизнес.

- Двое учредителей «Дружбы» совместно с Полтавченко-младшим также владеют ООО «Гео Органикс». Компания Geo Organics известна как производитель биологически активных добавок и линии косметики, - пишет «Деловой Петербург».

Известно, что предприятия Geo Organics расположены в России и Грузии. Ее продукция занимает на полках аптек и парфюмерных магазинов Петербурга менее десятой доли процента.

При этом не уточняется, как именно связаны между собой два ООО, которыми частично владеет Алексей Полтавченко, и будет ли «Дружба» заниматься продвижением товаров Geo Organics.