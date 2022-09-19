Режиссера фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова похоронят 21 сентября в Петербурге

В последнее время Игорь Масленников плохо себя чувствовал. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Петербурге 21 сентября попрощаются с режиссером «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорем Масленниковым. Маэстро ушел из жизни 17 сентября 2022 года. Причину смерти еще устанавливают. Похоронят Масленникова на Северном кладбище в Петербурге.

- Прощание с Масленниковым состоится в Первом павильоне киностудии, там, где Игорь Федорович снимал свои фильмы 21 сентября, в 12:00, - рассказали нам в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Игорю Масленникову должно было исполнится 91 год. Друзья и коллеги ранее рассказывали, что последнее время режиссер плохо себя чувствовал и даже сильно исхудал. Несмотря на солидный возраст, он продолжал преподавать в Санкт-Петербургском государственном институт кино и телевидения, а также занимался съемками продолжения известной серии фильмов «Зимняя вишня».