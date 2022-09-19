Спасатели «Кошкиспас» вытащили шестикилограммового британца из «портала в преисподнюю» в Петербурге

Сотрудники "Кошкиспас" вытащили буйного котика из ловушки в ванной. Фото: vk.com/koshkispas

Полчаса потребовалось сотрудникам отряда «Кошкиспас», чтобы вытащить шестикилограммового кота-британца из ревизионного люка в ванной. ЧП случилось в квартире на Среднерогатской улице в Петербурге. Домашний любимец засел между труб и не мог выйти обратно. А припопытке спасти его - больно царапался и шипел.

- Кот открыл портал в преисподнюю, откуда древнее зло проникло в наш мир. Он сдвинул пятикилограммовую коробку и ушел в технический короб, - рассказывают спасатели в соцсетях отряда «Кошкиспас».

На кота набросили металлический шнур, предварительно сделав из нее узел. Там пушистого друга удалось вытащить из ревизионного люка.

- Кот, правда, решил, что мы его кушать пришли. Сражался с удавкой, бил ее лапами, драл зубами и при этом истошно кричал, - рассказали «КП-Петербург» спасатели.

После ухода сотрудников «Кошкиспас» британец свернулся калачиком в переноске и начать урчать. Видимо, так он поблагодарил своих спасателей.