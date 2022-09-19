Спортсмена избили в массовой драке со стрельбой в Петербурге

Полиция ищет участников массовой драки у Финляндского вокзала. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Массовая драка произошла на севере Петербурга вечером 18 сентября. По словам очевидцев, шестеро бородатых мужчин напали на одного прохожего, который занимался спортом во дворе дома 47 по улице Комсомола.

- Инцидент случился на детской площадке. Сначала мужчину по неустановленной причине начали избивать, а потом драка переместилась к дому 5 по Финскому проспекту, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Здесь один из нападавших достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону 32-летнего потерпевшего из травматического пистолета. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшего мужчину увезли в больницу на машине скорой помощи.

Сейчас полиция ищет сбежавших участников драки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.