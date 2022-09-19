Всероссийские проверочные работы стартовали в школах Ленобласти

Школьники Ленобласти начали писать проверочные работы, перенесенные с прошлого года из-за пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всероссийские проверочные работы, перенесенные с прошлого года, начали писать в школах Ленобласти с 19 сентября. Теперь сесть за парты и проверить знания в области гуманитарных и точных наук предстоит учащимся 5-9 классов. Все задания основаны на базовой школьной программе.

– Обязательными к сдаче остаются русский язык и математика. Среди других дисциплин, вынесенных на проверку– биология, история, окружающий мир, география, иностранный язык, обществознание, физика и химия, – сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области.

Всего в испытаниях в этом году примут участие более 90 000 школьников. При этом график проведения работ будет определяться самим учебным заведением.

Напомним, в феврале 2022 года ученики Ленобласти вышли с дистанционного обучения и приступили к занятиям в привычном формате.