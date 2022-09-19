Житель Петербурга сжег машину соперника из ревности к жене

Полиция нашла мужчину, спалившего чужую машину из ревности. Фото: Олег ЗОЛОТО

44-летний петербуржец сжег чужую машину из ревности к своей жене. Инцидент произошел в Московском районе города 12 сентября. «Мазда» выгорела практически полностью. Люди, по счастью, не пострадали.

– Очевидцы сообщили, что возле дома 31 по улице Ленсовета между гаражей горит иномарка. Сотрудниками полиции установлено, что преступление было совершено на почве ревности: подозреваемый видел, как его супруга садилась в этот автомобиль, – отметили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сам поджигатель был задержан через пять дней после инцидента. В отношении пиромана возбуждено уголовное дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Теперь ему придется не только компенсировать ущерб владельцу машины, но и отвечать перед законом.

Помирился мужчина с женой или нет, в полиции не уточняют.