Проект трамвайного маршрута «Славянка» в Петербурге получил одобрение Госэкспертизы

Проект трамвая «Славянка» получил одобрение Госэкспертизы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Госэкспертиза одобрила проект трамвайного маршрута "Славянка", который соединит поселок Шушары и станцию метро "Купчино" в Санкт-Петербурге. Трасса будет длинной не менее 21 километра. Об этом 19 сентября 2022 года рассказали в Смольном.

- Проект имеет большую социальную значимость. Жители ждут появления новых маршрутов и продолжения обновления подвижного состава. Совместно с концессионером мы создадим удобную и современную транспортную инфраструктуру, что позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Трасса будет не менее 21 км длинной / Фото: Николай Линченко

На линии "Славянка" будет 24 остановки, а по маршруту планируется запустить 22 трамвая вместимостью по 220 мест каждый, из которых не менее 45 мест будут сидячими.

Подготовительные работы к созданию маршрута ведутся с августа этого года.