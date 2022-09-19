Проект трамвайного маршрута «Славянка» в Петербурге получил одобрение Госэкспертизы

Проект трамвая «Славянка» получил одобрение Госэкспертизы
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Госэкспертиза одобрила проект трамвайного маршрута "Славянка", который соединит поселок Шушары и станцию метро "Купчино" в Санкт-Петербурге. Трасса будет длинной не менее 21 километра. Об этом 19 сентября 2022 года рассказали в Смольном.
- Проект имеет большую социальную значимость. Жители ждут появления новых маршрутов и продолжения обновления подвижного состава. Совместно с концессионером мы создадим удобную и современную транспортную инфраструктуру, что позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, - отметил губернатор города Александр Беглов.
Трасса будет не менее 21 км длинной / Фото: Николай Линченко
На линии "Славянка" будет 24 остановки, а по маршруту планируется запустить 22 трамвая вместимостью по 220 мест каждый, из которых не менее 45 мест будут сидячими.
Подготовительные работы к созданию маршрута ведутся с августа этого года.