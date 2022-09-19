Десять расселенных аварийных домов в Петербурге выставили на торги

Аварийные дома в Петербурге выставили на торги Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге комитет имущественных отношений выставил на продажу десять аварийных расселенных домов. Здания будут продавать на торгах Российского аукционного дома, которые состоятся 11, 12 и 20 октября 2022 года. Общая начальная сумма всех лотов - 60,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе РАД.

- Для инвестора покупка аварийного расселенного жилого здания - это уникальная возможность приобрести объект в эксклюзивной локации. Это последние городские лакуны в зонах сложившейся жилой застройки - новых участков под строительство там уже не возникнет никогда, - отметила заместитель руководителя департамента продаж РАЖ Дарья Гончарова.

На аукцион выставлены 10 домов в Курортном, Ломоносовском, Адмиралтейском и Кронштадтском. Все они не являются памятниками. Один из самых дорогих - четырехэтажный дом на улице Гусева. Начальная цена за него 16,4 миллионов рублей. Также продается двухэтажное здание из кирпича на восемь квартир у метро "Балтийская" за 14,2 миллионов рублей.