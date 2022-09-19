Прямые рейсы из Петербурга в Астану запустят с 30 октября

Из аэропорта Пулково запустят рейсы в столицу Казахстана Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Санкт-Петербурга с 30 октября 2022 года начнут летать прямые рейсы в Астану. Выполнять перелеты в столицу Казахстана будет авиакомпания SCAT Airlines два раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Северной столицы Пулково.

- С 30 октября авиакомпания SCAT Airlines приступит к выполнению рейсов из Северной столицы в Астану. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям, - сообщили в "Воздушных воротах Северной столицы".

Рейсы будут выполняться на самолетах модели Boeing 737. Из Астаны вылеты запланированы на 20:50 часов с прибытием в город на Неве в 22:10. В обратном направлении вылет из Петербурга в 23:20 часов и прилет в столицу Казахстана в 6:40 часов утра следующего дня. Все указано местное для каждого города.