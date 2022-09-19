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Общество19 сентября 2022 13:24

Черепа древних животных и каски с нацистской символикой не дали вывезти за границу таможенники Северо-Запада

Обнаружить контрабанду удалось благодаря рентгеновским снимкам двух посылок
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Немецкие и советские каски ехали в Латвию. Фото: СЗТУ

Немецкие и советские каски ехали в Латвию. Фото: СЗТУ

Останки доисторических животных и военную амуницию времен войны нашли в ехавшем в Латвию грузовике работники Северо-Западного таможенного управления. Пробитые пулями немецкие каски и черепа саблезубых хищников нашлись в грузе с международными обнаружились при проверке в Международном пункте пропуска «Бурачки».

– По документам в посылках провозилась сувенирная продукция общей стоимостью в тысячу рублей, однако в ходе досмотра бдительный инспектор нашел в отправлениях запрещенные предметы, – сообщили в пресс-службе таможенного управления.

Увидеть их помог рентген груза.

А кости - в США. Фото: СЗТУ

А кости - в США. Фото: СЗТУ

В первой посылке, ехавшей в Латвию, лежали германские и советские каски времен Великой Отечественной войны, плащ-палатки, армейская буденовка, полевой рюкзак, немецкая пряжка, три противопехотные мины, ручки от гранат. На обмундировании германских солдат была нанесена запрещенная в России нацистская символика.

Во второй коробке, следовавшей почтовым транзитом в США, обнаружились кости и черепа древних млекопитающих. Всего - 36 килограммов. Сейчас останки отправлены на экспертизу.

Обе посылки изъяты, таможенными инспекторами начато расследование.