13-летнюю девочку развратил продавец электронных сигарет в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнего юношу, развратившего 13-летнюю девочку. Несмотря на то, как утверждают участники, интимная связь была по обоюдному согласию, парню грозит реальный тюремный срок. Об этом 19 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В полицию обратилась мама девочки, которые живут в Красносельском районе Петербурга. Женщина заявила, что ее 13-летнюю дочь совратил 18-летний парень, работающий продавцом электронных сигарет, - рассказал источник.

Женщина пояснила, что юноша с июня по август несколько раз вступал с ее дочерью в интимные отношения. Все происходило дома у молодого человека на улице Коммунаров.

Полиция оперативно задержала продавца и возбудила не него уголовное дело по двум статьям. Сейчас он находится под стражей.