Активисты сохранили растения из зимнего сада Ленинградского дворца молодежи

Растения Ленинградского дворца молодежи сохранены / Фото: Эталон

Растения Ленинградского дворца молодежи Санкт-Петербурга сохранены. Зимний сад ЛДМ ценен, как явление для Санкт-Петербурга - поэтому основной задачей стала передача растений зимнего сада в добрые руки петербуржцев. По инициативе фонда "Зеленый Петербург", при поддержке Группы "Эталон", благотворительным фондом " Система" была организована акция, благодаря которой растения обретут новые дома у жителей города.

- Большую часть растений компания уже передала жителям города, а также в организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В частности, свой новый дом растения нашли в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской Академии Наук, физико-математическом лицее №366 Московского района Санкт-Петербурга, Прокуратуре Ленинградской области, - говорится в пресс-релизе от лица фонда "Зеленый Петербург", а также партнеров по акции.

Помимо этого, с 17 по 24 сентября в Петербурге проходит благотворительная акция "Зимний сад в каждый дом". 24 сентября растения передадут неравнодушным горожанам в ходе Garage Sail в Севкабель Порт. Новым владельцам помогут пересадить каждое растение в горшок и дадут советы по уходу.