МЧС предупредило о шквальном ветре в Петербурге 20 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Начало осени не жалует жителей Санкт-Петербурга. Одни ненастные дни, сменяются другими. Так, 20 сентября 2022 года в городе будет бушевать шквальный ветер. С ног сносить не будет, но зонтик унести сможет. Об этом петербуржцев и гостей города предупредили в управлении МЧС по Северной столице.

- 20 сентября в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, - рассказали спасатели со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Также во вторник, 20 сентября, горожан ожидают кратковременные дожди, менее обильные, чем 19-го числа.Температура воздуха составит лишь 11-13 градусов.

Такая прохладная и дождливая погода застанет Петербург еще и 21 сентября, а уже 22 сентября дожди прекратятся, но останется облачная погода.