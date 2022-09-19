Жители Петербурга пожаловались на черную воду из кранов в квартирах Фото: СОЦСЕТИ

Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга пожаловались на ужасного цвета воду у себя дома. Жильцы микрорайона Детскосельский рассказали, что из кранов у них течет черная вода. Причем, продолжается это уже не первый день. Фотографиями, подтверждающими их жалобу, они поделились в социальных сетях 19 сентября 2022 года.

- Целый жилой район под названием Детскосельский купается в "шоколаде"... сил никаких нет, - пожаловались жильцы.

С такой же проблемой столкнулись и жители домов на Колпинском шоссе. Из кранов у них также течет грязная, коричневая вода, в которой люди не могут мыться, тем более готовить с такой водой еду.

- То нет горячей, то она черная, то холодной нет, - жалуются петербуржцы.

Обращались ли они с этой проблемой в ЖКХ или другие службы, не уточняется.