Большинство петербуржцев меняют место работы раз в три года

Каждый пятый петербуржец сотрудничает с текущим работодателем более 10 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Большинство жителей Санкт-Петербурга меняют место работы раз в один - в три года. Об этом говорится в исследовании компании hh.ru. При этом, многие горожане трудятся в одной организации более 10 лет.

- Чаще всего жители Санкт-Петербурга трудятся на текущем месте от одного до трех лет. Такой вариант ответа выбрали 22 процентов респондентов. Следующий по популярности срок работы — 10 лет. Столько времени остаются в одном коллективе 20 процентов опрошенных, - говорится в исследовании.

Также около 15 процентов работающих людей остаются на одном месте по 4-6 лет.

Горожане отмечают, что одна из главных причин лояльности к компании - это хорошие условия труда и график работы. Разумеется, уровень зарплаты тоже играет важную роль.