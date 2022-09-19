Новая сеть магазинов "ГОСТ" откроется в Петербурге в 2023 году / Фото: Антон Георгиев

В Санкт-Петербурге появится новая сеть магазинов под названием "ГОСТ". Проект сети будет представлен 20 сентября 2022 года в Москве на выставке World food. На прилавках будут доступны только отечественные продукты, которые сделаны по ГОСТу. Об этом рассказал предприниматель Антон Георгиев.

- Между производителем и покупателем не будет посредника, так как владельцами магазинов станут сами производители, что даст возможность по конкурентным ценам предложить продукцию лучшего качества, это основная идея, - написал на своей странице в соцсети Георгиев.

Отмечается, что производители продуктов будут полноправными партнерами сети.

Первые 20 магазинов планируется запустить в Петербурге в 2023 году.