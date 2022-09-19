Количество госпитализаций больных коронавирусом выросло на треть в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с начала осени начался сезонный подъем заболеваний. Горожане все чаще заражаются гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Так, количество заболевших ковидом на прошлой неделе выросло, как и число госпитализаций. Об этом 19 сентября во время традиционного радио обращения рассказал губернатор города Александр Беглов.

- На прошлой неделе количество лабораторно подтвержденных новых случаев COVID-19 увеличилось почти на 20 процентов. Количество госпитализаций выросло на треть по сравнению с первой неделей сентября, - рассказал градоначальник.

На данный момент в Петербурге с коронавирусом под наблюдением врачей находятся более 50 тысяч человек. За последние сутки инфекцию выявили почти у 4 тысяч человек.

Беглов напомнил горожанам о необходимости ревакцинации. Особенно тем, что болел или прививался больше полугода назад.