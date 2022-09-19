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Здоровье19 сентября 2022 17:35

Комздрав прогнозирует рост заболеваемости коронавируса в Петербурге

Об этом заявил глава комитета Дмитрий Лисовец
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комздрав прогнозирует рост заболеваемости коронавируса в Петербурге

Комздрав прогнозирует рост заболеваемости коронавируса в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург снова ждет рост заболеваемости коронавирусом. Об этом 19 сентября 2022 года заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Ежедневно Комитет по здравоохранению отслеживает множество показателей эпидпроцесса, и они говорят, что в ближайшее время нам стоит ожидать дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, - отметил глава комитета.

Как именно будет развиваться ситуация с ковидом в городе, специалисты определить не могут. Будет ли это очень большой скачек, либо небольшой подъем, пока неясно.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в Петербурге уже выросла заболеваемость, а также количество госпитализаций. Он напомним горожанам, что именно сейчас необходимо пройти вакцинацию.