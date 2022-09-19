Мужчина утонул в бассейне сауны под Петербургом

Мужчина утонул в сауне в Гатчине Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом молодой мужчина утонул в сауне. Трагедия произошла рано утром 19 сентября 2022 года в сауне в городе Гатчина Ленинградской области. Известно, что тело утопленника нашли на дне бассейна. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 7:11 часов утра полиция и врачи скорой помощи прибыли на вызов в сауну, расположенную на улице Рысева. Сообщалось, что в бассейне нетрезвому мужчине стало плохо, рассказал источник.

Прибывшие на место полицейские и медики обнаружили труп 23-летнего мужчины. Признаков насильственной смерти на нем не было.

Известно, что мужчина отдыхал в сауне и распивал спиртные напитки. В какой-то момент он решил отправиться поплавать в бассейн и пошел туда один. Спустя время его тело нашли на дне этого бассейна.

По факту гибели человека проводится проверка.