5,2 млрд рублей заплатили жители Петербурга за вывоз мусора

Собираемость взносов за вывоз мусора в Петербурге составила 77 процентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираемость платы за вывоз мусора составила 77 процентов по итогам первых месяцев работы нового оператора обращения с ТБО. Эта цифра значительно ниже, чем по всей стране, где показатель 91 процент. Об этом 19 сентября 2022 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- Для Петербурга, где реформа началась 8 месяцев назад, показатель в 77 процентов значит, что есть куда расти, но, с другой стороны, это довольно неплохой результат, - пишет издание со ссылкой на председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Ивана Казакова.

Жители города, в большинстве, не забывают платить за вывоз мусора. Из начисленных 6,3 миллиардов оплачено 5,2 миллиарда рублей - 82 процента. Хуже платят бюджетные организации. Из 464,9 миллионов они оплатили лишь 136,8 миллионов, что равно 29 процентам.