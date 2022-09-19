33 мм дождя выпало на востоке Ленинградской области 19 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной циклон принес в Санкт-Петербург непогоду. Почти весь день 19 сентября 2022 года в городе идет дождь, правда, довольно слабый. Зато сильно досталось Ленинградской области, особенно восточной ее части. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В Петербурге выпало 2 мм осадков, на востоке области в Вознесенье - 33 мм дождя, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге максимально воздух прогрелся всего до 12,6 градусов тепла. Во время порыва скорость ветра достигала 10 метров в секунду, по Ленинградской области до 14 метров в секунду.

Дожди продлятся в городе еще всю ночь и застанут первую половину 20 сентября. Но во второй половине дня все утихнет, дожди прекратятся. А уже в среду, 21 сентября, небо над городом станет светлее и даже покажется солнце.