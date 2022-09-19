Умер легенда «Зенита» Владимир Голубев / Фото: ФК "Ленинградец"

В Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет умер легенда ФК "Зенит" и бывший тренер "Ленинградца" Владимир Голубев. Об этом 19 сентября 2022 года сообщили в ФК "Ленинградец".

- Знаменитому защитнику "Зенита" прошлого века, бессменному тренеру СШОР "Зенит" века нынешнего, работавшему в тренерском штабе нашей команды, было всего 72 года, - сообщили в пресс-службе.

Голубев пришел в "Зенит" в 1968 году. Тогда ему было всего 18 лет. Но он очень быстро стал значимой фигурой в футболе. За 14 сезонов провел 384 официальных матча за "Зенит". Это шестой показатель в клубной истории.

В 1984 году пришел работать в школу "Зенита", где трудился до последних дней жизни.

-«Ленинградец» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича Голубева. Вечная память, мастеру.