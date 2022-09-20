Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2022 5:31

Троллейбус сгорел в парке на Ленинском проспекте в Петербурге

Огонь полностью уничтожил пассажирскую машину
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Троллейбус сгорел в троллейбусном парке на Ленинском проспекте.

Троллейбус сгорел в троллейбусном парке на Ленинском проспекте.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На один троллейбус меньше стало в парке петербургского «Горэлектротранса», Вечером понедельника, оказавшегося очень тяжелым, пассажирская машина вспыхнула и сгорела прямо в троллейбусном парке.

- 19 сентября в 22:45 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Ленинский проспект, дом 140, корпус 2, литера А. Троллейбус выгорел по всей площади, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Приехавшие на место пожарные залили пеной обгорелый остов троллейбуса. В 23:02 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, из сотрудников парка никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.