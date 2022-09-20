Троллейбус сгорел в парке на Ленинском проспекте в Петербурге

Троллейбус сгорел в троллейбусном парке на Ленинском проспекте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На один троллейбус меньше стало в парке петербургского «Горэлектротранса», Вечером понедельника, оказавшегося очень тяжелым, пассажирская машина вспыхнула и сгорела прямо в троллейбусном парке.

- 19 сентября в 22:45 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Ленинский проспект, дом 140, корпус 2, литера А. Троллейбус выгорел по всей площади, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Приехавшие на место пожарные залили пеной обгорелый остов троллейбуса. В 23:02 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, из сотрудников парка никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.