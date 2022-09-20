Уходящий циклон «Райли» унесет сильные дожди из Петербурга

Дожди покидают Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильных дождей, которые обещали синоптики в понедельник, большая часть жителей Петербурга так и не дождалась. Циклон «Райли» растратил силу на подступах к городу, залив лишь восточные районы. А во вторник он уже покидает Ленинградскую область, уходя в сторону Архангельска. Вместе с ним уходят и обильные осадки. Дожди если и будут, то небольшие.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклона. Его стараниями в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в Петербурге будет прохладно, воздух прогреется до +12 градусов. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление начнет подниматься и достигнет 758 мм ртутного столба, что очень близко к нормальному.

В среду погода станет более ясной, из-за облаков выглянет солнце. Температура сильно не изменится, возможны небольшие дожди.