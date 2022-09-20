Площадь пожара в Шушарах выросла до 1000 квадратных метров

В Шушарах полыхает складской терминал. Фото: ГУ МЧС РФ по СПб

Вдвое, до 1000 квадратных метров, выросла площадь пожара на складе в Шушарах. Утром 20 сентября на Пушкинской улице загорелось промышленное помещение. Сначала горело 100 «квадратов», потом 500, а теперь - 1000.

- В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС России ликвидируют пожар площадью 1000 квадратных метров. Возгорание произошло в складском помещении. Информации о пострадавших нет, - сообщает пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале экстренного ведомства.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного петербургского управления МЧС в 6:40. В 7:20 ранг пожара повышен до номера 2, а 8:27 - до номера 3.

Сейчас на месте возгорания работают 14 единиц техники и 71 человек личного состава МЧС.

Данных о пострадавших нет. Общая площадь склада, где возник пожар, превышает четыре тысячи квадратных метров.