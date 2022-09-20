СК Ленобласти завел дело на водителя фуры, в ДТП с которой погиб молодой инспектор ДПС

Водитель фуры признал вину в смертельном ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Следственное управление СК России по Ленобласти завело уголовное дело в отношении водителя фуры, в ДТП с которой погиб 25-летний инспектор ГИБДД. А его напарник попал в реанимацию. Днем 19 сентября патрульный «Форд» на полном ходу врезался в грузовик, который развернуло поперек трассы на Киевском шоссе. За рулем фуры был 56-летний мужчина.

- По данным следствия, подозреваемый, управляя грузовым автомобилем, двигаясь на участке автомобильной трассы Р-23 «Санкт-Петербург–Псков-Пустокша-Невель» в Гатчинском районе Ленинградской области, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с служебным автомобилем ДПС, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

От удара и фура и патрульный «Форд» вылетели в кювет. Оба инспектора, находившиеся в полицейской машине, получили тяжелейшие травмы. Один из них умер в больнице, второй находится в реанимации.

Шофер фуры не пострадал. Он задержан. Вину признал. За нарушение правил движения, повлекшее смерть человека, предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.