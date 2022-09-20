Главврач больницы имени Боткина назвал симптомы новых штаммов коронавируса

Новые штаммы коронавируса протекают как ОРВИ. Но число заражений растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный врач Боткинской больницы Петербурга Денис Гусев рассказал про особенности новых штаммов коронавируса, которыми сейчас болеют жители Северной столицы. По опыту медиков, в нынешнем варианте ковид больше всего поход на классический вариант простуды или гриппа.

- Сегодня коронавирус протекает практически как ОРВИ. У пациентов диагностируют насморк, заложенность в носу, першение в гортани, сухой кашель, повышение температуры, озноб, - рассказал Гусев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

При этом, с наступлением холодного осеннего сезона у больных стало чаще происходить воспаление легких. Летом таких случаев отмечалось заметно меньше. Выросло и количество пациентов с пневмониями.

Отметим, что за последние сутки в городе заболел коронавирусом 3991 человек. Кривая заражаемости снова пошла в рост после спада в начале сентября.