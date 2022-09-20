Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье20 сентября 2022 7:22

Главврач больницы имени Боткина назвал симптомы новых штаммов коронавируса

По словам медиков, сейчас ковид протекает как обычная простуда
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Новые штаммы коронавируса протекают как ОРВИ. Но число заражений растет.

Новые штаммы коронавируса протекают как ОРВИ. Но число заражений растет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный врач Боткинской больницы Петербурга Денис Гусев рассказал про особенности новых штаммов коронавируса, которыми сейчас болеют жители Северной столицы. По опыту медиков, в нынешнем варианте ковид больше всего поход на классический вариант простуды или гриппа.

- Сегодня коронавирус протекает практически как ОРВИ. У пациентов диагностируют насморк, заложенность в носу, першение в гортани, сухой кашель, повышение температуры, озноб, - рассказал Гусев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

При этом, с наступлением холодного осеннего сезона у больных стало чаще происходить воспаление легких. Летом таких случаев отмечалось заметно меньше. Выросло и количество пациентов с пневмониями.

Отметим, что за последние сутки в городе заболел коронавирусом 3991 человек. Кривая заражаемости снова пошла в рост после спада в начале сентября.