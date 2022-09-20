Мужчин в Ленобласти оказалось на 120 тысяч меньше, чем женщин

В Ленобласти обнаружили недобор мужчин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти подсчитали количество мужчин и женщин. Итог особо не удивляет – все как в песне: «Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят». Как пишет online47.ru, женщин в 47 регионе 1 миллион и 60,5 тысячи, а мужчин – чуть больше 940 тысяч. В процентном соотношении получается 53 к 47. Самым густонаселенным районом оказался Всеволожский.

- Всего в 47 регионе живут 1 млн 346 тысяч городского населения и 665 тысяч – сельского. Больше всего мужчин проживает в Кингисеппском районе, - уточняет издание.

Меньше всего людей проживает в Сланцевском, Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленобласти – 45, 27 и 22 тысячи соответственно. Больше всего жителей в Гатчине, Мурино и Всеволожске.