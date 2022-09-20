Суд Петербурга рассмотрит дело главы строительной компании, обманувшего 2400 дольщиков

Дело об обманутых дольщиках ГК "Норманн" ушло в суд Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция закончила расследование и передала в суд громкое деле в отношении главы петербургской строительной компании «Норманн» (ГК Normann), дольщики которой не получили обещанные и оплаченные квартиры. Всего в списке пострадавших числится около 2,5 тысяч человек.

- По версии следствия, подозреваемый не выполнил взятые на себя обязательства по возведению жилых комплексов в Выборгском районе Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, - сообщает пресс-служба МВД России.

Общий ущерб, причиненный дольщикам действиями руководства застройщика, составляет несколько миллиардов рублей. Сейчас глава строительной компании находится под арестом, на его имущество, стоимостью 3,5 миллиарда рублей, наложен арест.