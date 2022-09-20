Петербурженка бросила кошку в ветеринарной клинике

Брошенную кошку назвали Галей. Ей ищут новых хозяев. Фото: vk.com/vethospital78

Жительница Петербурга бросила кошку в ветеринарной клинике. Она принесла питомца в госпиталь для животных на улице Кржижановского. Поначалу ситуация выглядела совершенно будничной – администратору хозяйка слезно сообщала, что ее любимица стала плохо себя чувствовать и задыхаться. Но как только работница клиники отвернулась, женщины и след простыл.

- Мы поначалу думали, что она что-то забыла в машине и скоро вернется. Но нет, – рассказали медики в паблике ВКонтакте «Ветеринарный госпиталь».

Поняв, что хозяйка уже не придет, ветеринары оставили кошечку у себя. Она пугливая и не верит людям, что неудивительно после такого предательства.

Но мир не без добрых людей – сейчас кошка живет в клинике. Ее назвали Галиной. Сейчас мурлыка обживается на новом месте и находится под присмотром заботливого персонала ветеринарной станции.

В ближайшее время кошку обследуют, стерилизуют, обработают от блох и паразитов. А потом пушистой малышке будут искать новый дом и любящих хозяев. Переноску тоже отдадут, ее бывшая владелица бросила вместе с Галей.