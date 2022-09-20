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Происшествия20 сентября 2022 10:47

Полиция завела уголовное дело на водителя, напавшего на пешеходов с ножом на юге Петербурга

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На водителя, порезавшего трех пешеходов, завели уголовное дело.

На водителя, порезавшего трех пешеходов, завели уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Водитель, устроивший поножовщину на улице Солдата Корзуна, будет отвечать перед законом. На дебошира завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В результате он может отправиться за решетку на два года.

- Водитель нанес ножевые ранения двум мужчинам и женщине. Потерпевшие легкие травмы и были госпитализированы.

Напомним, вечером 18 сентября владелец «Тойоты Камри» устроил разборку с тремя пешеходами из-за езды на тротуаре. Не найдя других аргументов, агрессивный автомобилист схватился за нож и ранил двоих мужчин и женщину, после чего поспешил скрыться. Но вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.На этом сюрпризы не закончились – в машине водителя нашли не только нож, но и пневматический пистолет с 20 пулями.

Теперь же скандалисту грозит реальный срок. А здоровью пострадавших сегодня уже ничего не угрожает.