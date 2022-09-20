Полиция завела уголовное дело на водителя, напавшего на пешеходов с ножом на юге Петербурга

На водителя, порезавшего трех пешеходов, завели уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Водитель, устроивший поножовщину на улице Солдата Корзуна, будет отвечать перед законом. На дебошира завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В результате он может отправиться за решетку на два года.

- Водитель нанес ножевые ранения двум мужчинам и женщине. Потерпевшие легкие травмы и были госпитализированы.

Напомним, вечером 18 сентября владелец «Тойоты Камри» устроил разборку с тремя пешеходами из-за езды на тротуаре. Не найдя других аргументов, агрессивный автомобилист схватился за нож и ранил двоих мужчин и женщину, после чего поспешил скрыться. Но вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.На этом сюрпризы не закончились – в машине водителя нашли не только нож, но и пневматический пистолет с 20 пулями.

Теперь же скандалисту грозит реальный срок. А здоровью пострадавших сегодня уже ничего не угрожает.