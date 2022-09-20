Билайн и главы регионов заключили соглашения о развитии цифровой среды по всей России

Фото: пресс-служба билайн

На ВЭФ-2022 ПАО «ВымпелКом» и 4 главы администраций (Приморского края, Республики Бурятии и Хакасии, а также Чукотского автономного округа), подписали соглашения о сотрудничестве.

Основными задачами по этим договоренностям станут развитие цифровой среды и экономики на территории регионов, помощь в реализации национальных программ и проектов, включая развитие телекоммуникационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности регионов.

Фото: пресс-служба билайн

Значительное внимание будет уделено цифровизации населенных пунктов и совместным усилиям по таким направлениям как безопасность и качество дорог, умный город, телемедицина, цифровая образовательная среда, система интеллектуального учета ресурсов и др.

- Подписанные соглашения являются продолжением той важной работы, которую уже давно ведёт билайн совместно с руководством регионов. Это чрезвычайно важно для гармоничного развития всех составляющих, от которых зависит качество жизни людей, пояснил директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов. - Мы готовы делиться экспертизой, своими передовыми наработками в этой сфере и предоставлять каналы связи, облачные хранилища, дата-центры, в которых хранится и обрабатывается вся информация. При этом к каждому региону будет свой индивидуальный подход.