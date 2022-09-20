В Педиатрическом университете Петербурга проверяют видео, на котором медсестра трясет младенца

Мать заявила о жестоком обращении с ребенком в клиники Педиатрического университета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководство петербургского Педиатрического университета начало проверку после публикации в соцсетях видеоролика, на котором медсестра трясет и шлепает маленького ребенка. На поведение медперсонала пожаловалась мама малыша, который, по ее словам, только что перенес операцию на глаза.

- В перинатальном центре Педиатрической академии в Петербурге пройдут проверки после жалоб родителей на издевательства над новорожденным, - пишет «Мойка 78».

По слова руководства университета, поспешных выводов делать никто не станет. Видео а также обращение матери внимательно изучат, после чего будет принято решение. Если медсестра действительно обращалась с ребенком слишком жестко, ее привлекут к ответственности.