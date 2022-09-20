Трое мигрантов воровали «Айфоны» в салонах связи Петербурга

Трое мигрантов внаглую воровали телефоны в салонах связи. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Троих мигрантов задержали в Петербурге за серию краж и салонов сотовой связи. Злоумышленники работали по банальной схеме: забежать, схватить телефон с прилавка и убежать. Добычей выходцев из бывших союзных республик стали несколько смартфонов, в том числе модных, со значком надкусанного яблока.

- При ограблении один из мигрантов отвлекал продавца, второй прикрывал, а третий хватал со стенда смартфон и убегал. Похищенный товар либо сдавался в ломбард, либо продавался на улице случайным прохожим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Но по одному украденному телефону злоумышленники оставили себе.

Всего было совершено как минимум восемь таких краж, причем некоторые салоны мигранты «облюбовали» особенно, и наведывались туда по несколько раз.

Сейчас полиция выясняет, сколько всего эпизодов есть на счету у задержанных, а также проверяет их на причастность к другим преступлениям.

В отношении приезжих возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж».