В Смольном одобрили осеннюю корректировку петербургского бюджета

В Смольном одобрили изменение бюджета в Петербурга в сторону увеличения доходов и расходов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект осенней корректировки бюджета, по которой доходы Петербурга увеличатся на 21% (+183, 9 млрд рублей), представили на заседании городского правительства. В денежном выражении доходная часть вырастет до 1 триллиона 74 миллиардов рублей. Одновременно вырастут и расходы.

– Мы увеличим расходы города в этом году почти на 74 миллиарда рублей. Это значительная сумма, которую мы сможем дополнительно выделить на социальную политику, на медицину, оснащение школ, инфраструктурные проекты, – подчеркнул Александр Беглов.

Обеспечение петербуржцев жильем также остается в приоритете – программа субсидий на приобретение и строительство домов и квартир получит еще миллиард рублей.

Для сдерживания роста тарифов субсидии выделят транспортным предприятиям и теплоснабжающим организациям. Это позволит не слишком поднимать цены на проезд и стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, значительные суммы направятся на здравоохранение, обеспечение лекарствами, соцпроекты и предоставление мер социальной поддержки.

Поддержат дополнительными деньгами и петербургских бизнесменов.

Согласно одобренной поправке, профицит бюджета составит 29,5 млрд рублей. Эти деньги помогут сократить долг. Их направят на погашение облигаций.